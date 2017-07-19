Draghi: Panetta, 'tempismo sua qualita', whatever it takes non fu colpo teatro'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - Mario Draghi tra le sue qualita' ha "il tempismo". Cosi' il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nella laudatio del premio Bancor assegnato dall'associazione Guido Carli all'ex presidente del Consiglio ed ex Governatore di via Nazionale.

Panetta cita a tal proposito l'ormai famoso 'whatever it takes', pronunciato da Draghi nel luglio del 2012, che salvo' l'euro. "Sono solo tre parole ma funzionarono perche' non arrivarono ne' troppo presto ne' troppo tardi" ricorda Panetta che aggiunge "non fu un colpo di teatro ma una strategia studiata". La conseguenza fu che contribui' a dare al ruolo di presidente della Bce quella credibibilita' di cui oggi continua a godere tutta l'istituzione di Francoforte.

Panetta ricorda quindi l'amicizia personale con Draghi, la comune passione calcistica, e sottolinea come nel 2021 "accetto' di guidare un governo non in un momento tranquillo con una pandemia e una guerra alle porte". Panetta di Draghi ricorda anche un'altra qualita': la capacita' di decidere.

"Ci sono molti banchieri centrali bravi che non decidono, lui decide ed agisce e si prende le responsabilita'". Il Governatore della Banca d'Italia ricorda anche "la capacita' e la voglia di innovare" di Draghi mostrata prima al Tesoro dove rinnovo' un "Dipartimento vecchia maniera" portando da fuori giovani economisti e poi alla Banca d'Italia dove attuo "una modernizzazione". In una istituzione dove "le regole si rispettano prima di lui era impensabile chiamare un Governatore sul telefono cellulare, lui mi diede il numero e con questa innovazione oggi a me chiamano a tutte le ore".

