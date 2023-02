Dl milleproroghe: Commissioni Senato in stand by in attesa emendamenti Governo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 feb - E' ancora in corso di definizione da parte del Governo il pacchetto di emendamenti al Dl milleproroghe da presentare nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato. Le proposte sono attese fra stasera e domani in modo da poter fissare entro venerdi' il termine per la presentazione di sub-emendamenti. Viene dato comunque per scontato che la votazione delle proposte di modifica slitti alla prossima settimana.

nep

(RADIOCOR) 01-02-23 15:10:14 (0398) 5 NNNN