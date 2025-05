Dl infrastrutture: Pnrr, risorse Fs per servizi compensativi Tpl (bozza)

Ok a spesa di 5,6 mld per contratto Intercity (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - Nella bozza del Dl Infrastrutture che sara' discusso domattina nella riunione preparatoria del Consiglio dei ministri sono previste norme per consentire l'utilizzo di parte delle risorse Pnrr destinate alle opere ferroviarie nonche' di parte delle risorse previste dal contratto di programma Mit-Rfi per finanziare 'misure compensative finalizzate a garantire la continuita' del trasporto pubblico nelle aree interessate dalle cantierizzazioni', previa stipula di convenzioni tra Rfi e le Regioni interessate. Con un'altra norma si amplia il ricorso al meccanismo della revisione prezzi dei contratti d'appalto gia' stipulati. Un'altra norma, sempre in materia di trasporto ferroviario, prevede uno stanziamento per finanziare le 'attivita' propedeutiche all'affidamento del contratto media e lunga percorrenza di passeggeri - contratto intercity - per il periodo 2027-2041'. Complessivamente, la spesa autorizzata e' di 5,6 miliardi nel periodo 2025-27 (1,2 miliardi nel 2025, 2,7 nel 2026 e circa 1,792 miliardi nel 2027).

