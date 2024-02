Dl ex Ilva: Pogliese, si punta a chiudere voto emendamenti oggi per ok domani

In commissione Industria del Senato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 feb - Concludere le votazioni sugli emendamenti al Dl ex Ilva in commissione Industria del Senato entro oggi in modo da avere il parere della commissione Bilancio per votare domani mattina il mandato al relatore. E' il timing della Commissione che riferisce lo stesso relatore, Salvo Pogliese (FdI), al termine della seduta di questa mattina dove si e' concluso l'esame dell'articolo 3. Si attendono gli ultimi pareri del Mef sulle proposte di modifica agli altri articoli per la seduta delle 13. Il clima in Commissione, riferisce ancora Pogliese, e' collaborativo.

Il provvedimento andra' in Aula martedi' prossimo, 5 marzo, per essere votato il giorno stesso e passare all'esame della Camera 'blindato' dato che deve essere convertito in legge entro il 18 marzo.

nep

(RADIOCOR) 28-02-24 10:05:28 (0241) 5 NNNN