Dl economia: ok Camera, tra misure risorse Rfi, ricostruzione Ucraina e Olimpiadi

Testo passa al Senato, scade il 28 dicembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - L'Aula della Camera ha approvato con 137 voti favorevoli e 89 contrari (sette gli astenuti, tra questi il gruppo Az) il decreto legge con misure urgenti in materia economica. Il cosiddetto 'Dl anticipi' a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame nella commissione Bilancio e' passato da 8 a 13 articoli e passa ora all'esame del Senato (deve essere approvato definitivamente entro il 28 dicembre).

Il provvedimento prevede interventi di spesa per complessivi 2,17 miliardi e dispone, tra gli altri, il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di Rete ferroviaria italiana e per la ricostruzione dell'Ucraina. In particolare risultano destinati, a Rfi, 1,4 miliardi per il 2025, per investimenti sulla rete tradizionale, e 400 milioni, sempre per quest'anno, relativi al Contratto di programma-parte servizi 2022-2027. E' quindi previsto un contributo a fondo perduto per 40 milioni nel 2025 ad Era-Ifc, parte del Gruppo banca mondiale, a beneficio del settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e, nello stesso tempo, per rafforzare le potenzialita' di intervento dell'Ifc a sostegno delle imprese italiane.

Con una serie di interventi specifici vengono anche destinate ulteriori risorse alla realizzazione dei Giochi olimpici invernali e dei Giochi paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. In particolare viene incrementata di 44,41 milioni la quota di risorse trasferite nell'anno 2025 al commissario straordinario, per sostenere esigenze di carattere logistico. A questi fondi si aggiungono 15,2 milioni per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento competizioni. I Comuni della Lombardia e del Veneto, il cui territorio sia a una distanza non superiore a 30 chilometri dalle sedi di gara dei giochi possono poi istituire un'imposta o ne incrementano l'ammontare fino a 5 euro per notte a soggiorno. Il maggior gettito derivante dall'incremento, per il 50% e' acquisito dal bilancio dello Stato per finanziarie gli interventi connessi all'appuntamento olimpico.

Bof.

