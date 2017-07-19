Difesa: prima riunione de Comitato strategico per ddl riforma Forze Armate -2

Previsti "tempi rapidi" per presentazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - Le Forze Armate saranno infatti pienamente coinvolte in tutte le fasi di analisi ed elaborazione: 'Quando la riforma sara' discussa in Parlamento, non sara' il Ministro a spiegarla: mandero' le Forze Armate, uomini e donne che conoscono i limiti attuali e le necessita' reali', ha osservato il ministro Crosetto.

Il disegno di legge puntera' a ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche e a rafforzare la sicurezza nazionale, rendendo la Difesa uno strumento piu' resiliente, rispondente alle nuove sfide e reattivo. I lavori procederanno "con tempi rapidi e in un quadro di piena collaborazione tra tutte le istituzioni", con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Italia nello scenario internazionale.

Nei mesi scorsi il ministro aveva ipotizzato una presentazione del disegno di legge tra febbraio e marzo di quest'anno.

