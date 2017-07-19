Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Difesa: prima riunione de Comitato strategico per ddl riforma Forze Armate -2-

            Previsti "tempi rapidi" per presentazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - Le Forze Armate saranno infatti pienamente coinvolte in tutte le fasi di analisi ed elaborazione: 'Quando la riforma sara' discussa in Parlamento, non sara' il Ministro a spiegarla: mandero' le Forze Armate, uomini e donne che conoscono i limiti attuali e le necessita' reali', ha osservato il ministro Crosetto.

            Il disegno di legge puntera' a ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche e a rafforzare la sicurezza nazionale, rendendo la Difesa uno strumento piu' resiliente, rispondente alle nuove sfide e reattivo. I lavori procederanno "con tempi rapidi e in un quadro di piena collaborazione tra tutte le istituzioni", con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Italia nello scenario internazionale.

            Nei mesi scorsi il ministro aveva ipotizzato una presentazione del disegno di legge tra febbraio e marzo di quest'anno.

            fon

            (RADIOCOR) 16-01-26 19:35:46 (0602) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.