Difesa: Danimarca sceglie sistema antiaereo franco-italiano Samp/T

Prodotto da consorzio Eurosam (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - La Danimarca sceglie il sistema di difesa aerea Samp/T realizzato dal consorzio Eurosan (jv tra Mbda e Thales). Lo ha annunciato il ministero della Difesa danese in una nota. "L'attuale situazione della politica di sicurezza rende la difesa aerea terrestre una priorita' assoluta nella costruzione delle forze armate. L'esperienza dell'Ucraina dimostra che la difesa aerea terrestre svolge un ruolo cruciale nella protezione, tra l'altro, della popolazione civile dagli attacchi aerei russi" ha sottolineato il ministro Troels Lund Poulsen.

"Per il sistema a lungo raggio sara' acquistato appunto il Samp/T di produzione franco-italiana, mentre per i sistemi a medio raggio si scegliera' tra uno o piu' sistemi tra il Nasams di produzione norvegese, l'IRIS-T tedesco e il VL MICA francese. I sistemi sono stati scelti sulla base di una valutazione complessiva delle condizioni operative, economiche e strategiche" riporta la nota.

Con un comunicato, il ministero della Difesa italiano esprime "soddisfazione": "L'acquisizione di questa capacita' di nuova generazione consentira' a Copenaghen di garantire una protezione piu' efficace del proprio spazio aereo e della popolazione di fronte a minacce sempre piu' sofisticate e in continua trasformazione. L'adozione di un sistema moderno, pienamente interoperabile con quelli in uso presso gli alleati dell'Alleanza Atlantica, rappresenta un passo significativo per la sicurezza comune europea e per il rafforzamento della difesa collettiva della Nato".

