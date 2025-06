Difesa: Bernabe', investimenti possono contribuire a rilancio economia interna Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 7 giu - "La ripresa degli investimenti nella difesa puo' permettere un rilancio complessivo del sistema economico europeo a partire dallo sviluppo tecnologico e proseguendo con l'occupazione e, in prospettiva, anche con una crescita dei salari, strategica per un sistema che deve puntare di piu' allo sviluppo del proprio mercato interno".

Cosi' Franco Bernabe', manager e presidente dell'Universita' di Trento, a margine del convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro dal titolo "L'Europa che Vogliamo", in corso presso la Fondazione Cini di Venezia.

"Io credo che Ursula Von der Leyen abbia capito di trovarsi in un momento unico nella storia dell'Europa del dopoguerra - ha continuato Bernabe'. - Un momento di grandissima trasformazione, ma anche di grandissima opportunita' per restituire al continente un'autonomia, un'identita' che finora il continente aveva faticato ad avere e quindi direi che e' un momento di grande opportunita'".

"Per decenni l'Europa e' vissuta, attribuendo la responsabilita' della Difesa all'ombrello degli Stati Uniti - ha proseguito - il proprio approvvigionamento energetico alla Russia e la domanda al resto del mondo che con le sue con le sue importazioni dall'Europa consentiva al continente di avere dei livelli produttivi elevati e' una bilancia commerciale in forte surplus. Tutto questo e' cambiato e questo impone oggi all'Europa un uno sforzo straordinario di trasformazione". "Tra queste sfide, lo diceva anche Mario Draghi nel suo ultimo intervento in Portogallo - ha sottolineato Bernabe' - c'e' quella della crescita della domanda interna che non prescinde da una politica dei salari molto diversa da quella che e' stata fatta fino ad ora. In questo senso anche la crescita della spesa militare nel continente puo' essere un'opportunita' sul piano tecnologico, industriale, occupazionale e salariale".

col-ric

(RADIOCOR) 07-06-25 09:56:47 (0169)EURO 5 NNNN