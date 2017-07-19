Demanio: al via seconda tranche dei bandi di concessione di immobili statali -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 dic - Il 4 giugno 2026 alle ore 12 scade invece il termine per presentare l'offerta per i bandi di concessione di valorizzazione per gli investitori interessati alla rigenerazione e di concessione agevolata rivolti agli ETS per iniziative di valore sociale.
I bandi riguardano i seguenti beni: ex Deposito Munizioni Forte Catona a Reggio Calabria, ex carcere Mandamentale Gallina a Reggio Calabria, Palazzo Costa Ferrari a Piacenza, Assistenza sanitaria dismessa a Sermoneta (Latina), ex Deposito Fulmicotone a Genova, ex Batteria Forte dei Centri a Messina, Torre Conche o Pietra della Nave a Pollina (Palermo), ex Casa del Fascio di corso Garibaldi, nel Comune di Serradifalco (Caltanissetta).
