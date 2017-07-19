Ddl congedo paritario: Camera sopprime articoli, stop da commissione Bilancio -2

Schlein, 'Scusa tecnica'. Schifone (FdI), 'Propaganda' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 feb - "Vi trincerate oggi dietro una scusa tecnica, quella che mancherebbe le coperture, pero' lo sapete che e' solo una questione di volonta' politica perche' le avete trovate per fare il ponte sullo Stretto di Messina, per fare delle prigioni vuote in Albania, allora siete ipocriti e non e' la prima volta che scegliete di comprimere gli spazi della nostra opposizione e delle nostre proposte unitarie. L'avete fatto anche sul salario minimo". Cosi' Schlein nell'Aula di Montecitorio nel corso delle votazioni che hanno determinato la caduta del provvedimento. Per la segretaria del Pd la maggioranza "ha affossato una proposta concreta che potrebbe migliorare la vita di milioni di famiglie italiane, un congedo paritario, 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori, riguarderebbe anche le lavoratrici e lavoratori autonomi".

La relatrice al testo in commissione Lavoro, Marta Schifone (FdI), ha peraltro puntualizzato: 'La famiglia e la natalita' sono al centro dell'agenda politica del governo Meloni e di Fratelli d'Italia. La relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato e' chiara: le coperture della proposta di legge sul congedo parentale delle opposizioni sono inidonee e il provvedimento 'non puo' essere verificato positivamente'. Non e' una questione politica, e' una questione di responsabilita' verso la tenuta dei conti pubblici e verso le famiglie italiane". E, ha sottolineato: "Presentare proposte senza coperture adeguate non e' tutelare le famiglie: e' fare propaganda sulla loro pelle. Noi continuiamo a lavorare con serieta' e con i fatti, come abbiamo sempre fatto'.

Bof.

