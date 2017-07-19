Ddl bilancio: verso ampliamento basi militari per programmi strategici Difesa -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Il programma di interventi sulle basi militari, se approvato, si inserisce nella scia di quanto avvenuto con "Basi Blu", il programma relativo all'ammodernamento delle infrastrutture portuali militari (Taranto, La Spezia, Augusta), di basi secondarie di supporto logistico (Brindisi, Cagliari, Messina, Ancona, Venezia, Napoli e Livorno) e alla realizzazione di nuove strutture per conformarsi agli standard Nato. "Basi Blu", approvato a inizio 2024, ha un costo complessivo stimato in 1,7 miliardi di euro, di cui circa 560 milioni gia' a bilancio della Difesa fino al 2033.
vmg-nep-fon
(RADIOCOR) 18-12-25 17:08:10 (0584) 5 NNNN