Ddl bilancio: le novita' della manovra da 22 miliardi, da Tfr a iper-ammortamento -4

Le novita' su fisco, contributi e dogana e Difesa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 dic - Non e' stato toccato il 'piatto forte' della manovra e cioe' il taglio dell'aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi fino a 50mila euro. Non varia di molto neanche la rottamazione quinques voluta dalla Lega nel Ddl di bilancio: l'unica novita' e' la riduzione dal 4% al 3% del tasso di interesse in caso di pagamento rateale. E' stato invece soppresso il divieto di compensazioni dei crediti agevolativi con i debiti contributivi previdenziali e premi Inail: una misura della manovra finita da subito nel mirino trasversale delle modifiche da introdurre. Viene esteso da mille a 5mila euro il valore unitario delle operazioni oltre il quale commercianti e agenzie di viaggio e turismo dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate gli acquisti di beni e servizi legati al turismo fatti da stranieri ed effettuati in contanti. E si introduce un nuovo gioco, Win for Italia Team.

Con un occhio alla lotta all'evasione, e' stata introdotta una ritenuta d'acconto dello 0,5% nel 2028 e dell'1% dal 2029 per i contribuenti esercenti attivita' d'impresa, escluso chi ha aderito al concordato preventivo o si trovi in regime di adempimento collaborativo. Introdotto anche un 'contributo' di 2 euro per ogni pacco spedito da Paesi extra-Ue dal valore non superiore a 150 euro (una misura da concordare con quanto si sta introducendo a livello Ue). Prevista anche l'istituzione della Zona Franca Doganale nel Basso Lazio.

Nel settore della Difesa e' stata approvata la misura (che era proposta in emendamenti di FI, FdI e Lega) per la individuazione di aree, opere e progetti infrastrutturali per "ampiamento, conversione, gestione e sviluppo delle capacita' industriali della difesa". Viene inoltre autorizzato un contributo di 100mila euro in favore dell'Agenzia Industrie Difesa per la promozione e il sostegno della ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale.

