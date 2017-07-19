Ddl bilancio: Ciriani, obiettivo e' ok della manovra in Parlamento prima di Natale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 nov - "E' stato concordato - riferisce ancora Ciriani - di fare circa 400 emendamenti segnalati. Ci sara' una particolare considerazione per i gruppi piu' piccoli in modo tale che possano farne qualcuno in piu' rispetto a quanto spetterebbe loro secondo una logica solamente aritmetica. Abbiamo discusso anche di come presentare gli emendamenti.

L'opposizione - spiega il ministro - ha fatto alcune richieste sulle coperture in modo tale da consentire un dibattito politico su temi che le opposizioni vogliono porre in maniera un po' elastica. Si sta cercando una soluzione che salvaguardi tutto: le leggi, i regolamenti ma anche il diritto politico delle opposizioni di porre alcuni temi su cui poi si discutera' anche rispetto alla eventuale copertura. Questo - sottolinea il ministro - mi sembra un'altra dimostrazione di disponibilita' da parte del Governo a un lavoro ordinato, il piu' tranquillo possibile".

