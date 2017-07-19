Ddl bilancio: Camera, al via dichiarazioni voto su fiducia, domani ok definitivo -6

Chiarita la questione oro-Bankitalia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 dic - Previsti infine una pluralita' di interventi: introdotte misure legate alla rimodulazione del Pnrr con il riversamento al bilancio dello Stato di 5.943 milioni nel 2026, 1.000 milioni nel 2027 e 159 milioni nel 2028. Sempre in ambito di Pnrr ci sara' la possibilita' di affidare a Cdp l'attuazione dell'investimento 'student housing fund'; cosi' come 700 milioni saranno destinati a Invitalia per consentire il conseguimento dei target e obiettivi del Piano Italia a 1 Giga. Prevista una rimodulazione verso il 2032 e il 2033 delle risorse per il Ponte sullo Stretto di Messina e di 200 milioni per il 2026 e 150 milioni per il 2027 per interventi in materia di mobilita'.

Tra le misure riguardanti la casa figurano l'ammissione agli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana de gli immobili che abbiano 'conseguito' la sanatoria edilizia.

Previste anche misure a sostegno del polo siderurgico di Terni cosi' come dei lavoratori dell'area di Termini Imerese.

Mentre verra' incrementata di un ulteriore 0,1% il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti(la copertura dei maggiori oneri, pari a 140 milioni dal 2026, viene individuata nella riduzione di pari importo del fondo per i farmaci innovativi).

Risulta quindi confermato il rifinanziamento di 60 milioni del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (ma scatta un taglio di 10 milioni nel 2026 per la Rai).

E' stato infine 'certificato', dopo una serie di riformulazioni e interlocuzioni con la Bce, che nel rispetto dei trattati Ue 'le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo italiano'.

