Ddl bilancio: Calandrini (FdI), verso ok emendamento zone franche doganali Lazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 dic - "Con questo emendamento che porto nella legge di bilancio, che ha avuto gia' l'istruttoria positiva da parte dei Ministeri competenti e da parte della Ragioneria generale dello Stato, introdurremo nel Lazio le zone franche doganali, un istituto che non era presente, che e' presente in sole cinque Regioni italiane, l'esempio e' Campione d'Italia e Livigno". Cosi' il presidente della commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini (FdI), nel corso del panel ad Atreju su 'Il Lazio tra Capitale e aree interne'. Calandrini ha riferito ancora che "queste zone franche doganali verranno inserite nel Basso Lazio, cioe' nelle province di Latina e Frosinone e saranno molto estese".

