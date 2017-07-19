Ddl bilancio: Calandrini, emendamento per zona franca doganale nel basso Lazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 nov - 'Con l'emendamento che ho presentato alla legge di bilancio 2026, che introduce il nuovo articolo 95-bis per l'istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio, trasformo l'indirizzo politico in una proposta normativa chiara e operativa'. Cosi' in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio aggiungendo che si tratta 'di una misura strategica per rafforzare la competitivita' delle province di Latina e Frosinone, sostenere il tessuto produttivo locale, attrarre nuovi investimenti e offrire condizioni piu' vantaggiose alle imprese che operano nelle aree portuali, retroportuali, logistiche e industriali del territorio'. Le Zone Franche Doganali consentono agevolazioni doganali e semplificazioni amministrative 'che possono fare la differenza, soprattutto in una fase in cui altri territori limitrofi beneficiano gia' di strumenti significativi all'interno della ZES Unica'.

