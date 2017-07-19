Dazi: Trump proroga tregua con Cina per altri 90 giorni

Scadenza da oggi slitta al 10 novembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di prorogare la tregua con Pechino sul fronte dei dazi per 90 giorni. La decisione e' arrivata nella notte italiana, poche ore prima della teorica fine della tregua tra le due potenze.

Trump ha firmato un ordine esecutivo che formalizza l'estensione di questa tregua, specificando in un messaggio sul suo social network che tutti gli altri elementi dell'accordo sono rimasti "invariati". La Cina "continua a compiere passi significativi (...) per affrontare le preoccupazioni economiche e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti", ha scritto il presidente statunitense nel suo ordine esecutivo, aggiungendo di aver stabilito che "era necessario e appropriato mantenere" questa tregua fino al 10 novembre 2025.

Poco dopo l'annuncio, l'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua ha pubblicato una dichiarazione congiunta sui negoziati sino-americani a Stoccolma, annunciando che anche la Cina avrebbe prorogato la sua tregua. La Cina quindi continuera' a sospendere il precedente aumento dei dazi per 90 giorni a partire dal 12 agosto, mantenendo un sovrapprezzo del 10%.

