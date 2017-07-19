Dazi: negli Usa piano da 10-15 miliardi per risarcire gli agricoltori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ott - Un piano di salvataggio da 10-15 miliardi di dollari per gli agricoltori statunitensi danneggiati dalla guerra dei dazi e da raccolti quest'anno eccezionalmente elevati. A tanto ammonta il pacchetto di aiuti che l'Amministrazione Trump si appresta a varare, nonostante gli incagli dovuti alla sospensione temporanea delle attivita' del governo federale. Il segretario al Tesoro Scott Bessent aveva dichiarato la scorsa settimana che la Casa Bianca avrebbe annunciato gli aiuti nella giornata di martedi', mentre tre fonti citate da Reuters hanno riferito che il pacchetto potrebbe essere reso pubblico entro la settimana. Secondo un portavoce del dipartimento dell'Agricoltura (Usda), i farmers starebbero gia' beneficiando di tagli fiscali, nuovi accordi commerciali e aggiornamenti ai programmi agricoli inclusi nella legge 'spending & tax' approvata a luglio, battezzata da Trump 'One Big Beautiful Bill'.

