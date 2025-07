Dazi: Fini (Cia), si scongiuri guerra commerciale catastrofica per agroalimentare

'L'Ue sia unita e non arresti il negoziato' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 lug - 'I dazi al 30% minacciati da Trump sono una proposta irricevibile. L'Europa sia unita e non arresti il negoziato. Bisogna scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, che sarebbe catastrofica per tutto il settore agroalimentare'. Cosi' in nota il presidente di Cia-Agricoltori italiani, Cristiano Fini. Chianti e Amarone, Barbera, Friulano e Ribolla, Pecorino Romano, Prosecco. Nella guerra commerciale che rischia di aprirsi con l'arrivo dei dazi, emerge inoltre da un'inalisi Cia-Nomisma, ci sono prodotti tricolori in pericolo molto piu' degli altri, perche' tanto dipendenti dall'export verso gli Stati Uniti. Fini ha auspicato "un'azione diplomatica forte per trovare una soluzione e non compromettere i traguardi raggiunti finora", facendo inoltre che "l'export agroalimentare negli Usa e' cresciuto del 158% in dieci anni e oggi gli Stati Uniti rappresentano il secondo mercato di riferimento mondiale per cibo e vino Made in Italy, con 7,8 miliardi di euro messi a segno nel 2024'.

Bof

