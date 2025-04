Dazi: Confcooperative, servono misure urgenti e concrete per aiutare imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - Servono 'misure concrete, nessuno vuole i dazi. Si deve avviare una negoziazione che sia anche frutto di una muscolarita' dell'Unione europea. La negoziazione e' necessaria per le imprese, necessaria per il Paese'. Cosi' il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, entrando a Palazzo Chigi per l'incontro con il Governo sui dazi. 'Ci aspettiamo che le imprese non siano lasciate sole. Abbiamo bisogno di misure, non dico come i tempi del Covid, ma questa e' sicuramente una situazione che non dal punto di vista sanitario, ma dal punto di vista economico e sociale per l'Europa e' molto, molto pesante. Quindi ci aspettiamo l'attivazione di misure di crisi, anche oltre a quelle normali, straordinarie, anche quelle ordinarie per i fondi di crisi della politica agricola comunitaria', ha continuato Gardini, aggiungendo che 'ci aspettiamo misure nazionali su alcuni temi, sul costo del lavoro, sul costo dell'energia, sulla burocrazia e poi c'e' anche il costo del denaro perche' l'effetto indiretto potrebbe essere sicuramente un fermo in quella che era un'azione di riduzione del costo del denaro che la Bce aveva gia' avviato'.

