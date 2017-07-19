Cybersicurezza: 2025 anno nero, 2.755 attacchi nel mondo in sei mesi (+36%)

Clusit, crescono cybercrime e hacktivism (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 nov - Il 2025 anno nero per gli attacchi hacker: si alza il livello sia per numero che per gravita'. Nei primi sei mesi del 2025 sono stati 2.755 gli incidenti cyber rilevati nel mondo, con una crescita record del +36% rispetto al secondo semestre del 2024, il livello piu' alto mai registrato dal 2011. Per l'Italia gli incidenti di particolare gravita' sono stati 280 in sei mesi, +13% rispetto al semestre precedente, che rappresentano gia' il 75% degli eventi rilevati nell'intero 2024 secondo la consueta mappa diffusa da Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Rispetto alla seconda meta' del 2024 ad aumentare in modo significativo sono gli episodi rilevati, con una media di oltre 15 al giorno. In crescita, nell'ultimo semestre, anche la gravita' degli incidenti: l'impatto medio stimato a livello globale e' stato infatti 'critico' o 'elevato' nell'82% dei casi, contro il 77% nel 2024, e il 50% nel 2020.

L'aumeto degli incidenti nel mondo e' sostenuta da un aumento del cybercrime, mentre i fenomeni di spionaggio informatico e information warfare sono in calo rispetto al 2024, ad una quota di un incidente su 10. Le tensioni geopolitiche si riflettono, invece, in un aumento degli incidenti classificabili come hacktivism, che nei primi sei mesi del 2025 rappresentano, in valore assoluto, il 59% degli eventi di tutto il 2024. Un incidente su quattro e' avvenuto in Europa, che pure vede un -5% rispetto allo scorso anno. Il continente americano si conferma al primo posto per numero di vittime; l'aumento piu' marcato e' stato, pero', nel continente asiatico che vede un +7% al picco massimo mai registrato.

Gli eventi che hanno colpito con successo piu' settori contemporaneamente, ovvero rivolti a 'obiettivi multipli', hanno determinato il 21% delle vittime. Al secondo posto, il settore istituzionale, vale a dire governi e forze dell'ordine, bersaglio del 14% degli attacchi, ma che in termini assoluti rappresentano in sei mesi gia' il 75% di quelli registrati nell'intero 2024. Il settore della sanita', segna un -1%, con 337 incidenti nel primo semestre del 2025.

In crescita sul totale degli incidenti il settore manifatturiero dal 6% del 2024 all'8% nel primo semestre 2025: in un solo semestre il comparto ha raggiunto, pero', il 90% degli incidenti registrati in tutto il 2024.

