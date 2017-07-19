Cybersecurity: Utilitalia, investimenti utility pari a 670mln, accelerare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - La spesa media delle utility italiane per la cybersecurity e' triplicata in un solo anno, raggiungendo nel 2024 lo 0,94% del fatturato delle aziende, pari a circa 670 milioni, rispetto allo 0,33% dell'anno precedente. Questi i dati della survey KIC (Key Indicator Cybersecurity) lanciati da Utilitalia nel corso del Forum 'Cybersecurity, la nuova sfida delle utility'.

Secondo l'ultimo Rapporto Clusit, a livello globale gli attacchi sono aumentati del 27,4% nel 2024. Il comparto energy e utility, invece, ha registrato nel primo trimestre 2025 un incremento di minacce del 40% rispetto al 2023, con una proiezione di ulteriore crescita del 21% entro fine anno.

Utilitalia ha stimato che il solo settore idrico, in un contesto di forte evoluzione digitale, ha un fabbisogno annuale di investimenti in cybersicurezza pari a circa 40 milioni di euro. 'Nel contesto dell'evoluzione digitale delle utility - spiega il presidente di Utilitalia, Luca Dal Fabbro - la sicurezza informatica e' diventata una priorita' strategica. A quella del climate change, che da anni identifichiamo come la principale sfida del prossimo futuro per le imprese di acqua, rifiuti ed energia, si affianchera' quella della cybersicurezza. Le utility dovranno da un lato aumentare gli sforzi nella digitalizzazione per innalzare il livello dei servizi erogati e, al contempo, incrementare la capacita' di difendersi dal fenomeno dei cyber attack'.

Dall'analisi di PwC '2026 Global Digital Trust Insights survey' emerge che, nonostante la crescita della spesa globale, solo il 24% delle aziende investe in modo significativo in misure proattive di sicurezza informatica (come monitoraggio e test), privilegiando ancora un approccio reattivo.

