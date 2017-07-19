Cyber attacchi: Prima, per un italiano su due importante assicurarsi -2-
Cto Fedrigo, 'necessaria piu' consapevolezza' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 feb - A completare il quadro, un 11,8% del campione dichiara di non sapere o di non essere interessato al tema. 'L'indagine mostra come il cyber risk stia entrando progressivamente nel dibattito pubblico anche dal punto di vista dei privati, ma con livelli di consapevolezza ancora molto diversi', commenta Davide Fedrigo, chief technology officer di Prima Assicurazioni. 'Da un lato - aggiunge - cresce il numero di persone che riconosce l'esposizione ai rischi informatici nella vita quotidiana; dall'altro, resta una quota rilevante che tende a sottovalutare il problema o a confidare esclusivamente nelle protezioni esistenti. Come insurtech, riteniamo fondamentale contribuire a diffondere una maggiore comprensione di questi rischi, favorendo scelte informate e consapevoli'.
