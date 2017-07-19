Criptovalute: allarme autorita' Ue, consumatori siano attenti, possono essere rischiose -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 ott - Il regolamento Ue copre tre tipi di criptovalute. Intanto i token di moneta elettronica: si tratta di criptovalute che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale, ad esempio euro o dollaro. Se si detiene un token di moneta elettronica si ha il diritto di ricevere indietro il denaro dall'emittente al suo valore nominale, nella valuta a cui fa riferimento. Poi i token referenziati ad asset: criptovalute che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione di essi (ad esempio, valuta ufficiale, materie prime, altri asset). Possono essere riscattarli al valore di mercato dell'asset/degli asset a cui fa riferimento. Infine le criptovalute diverse dalle precedenti: token di utilita' (un tipo di cripto-attivita' il cui unico scopo e' quello di fornire accesso a un bene o servizio offerto dall'emittente).

Il regolamento non si applica alle criptovalute uniche e non fungibili., che non sono facilmente intercambiabili e il loro valore relativo rispetto a un'altra criptovalute non puo' essere facilmente identificato mediante il confronto con un mercato esistente o con asset equivalenti (ad esempio, immobili virtuali, nomi di dominio e beni che richiedono una verifica di autenticita'). I cosiddetti token non fungibili che fanno parte di una serie o collezione possono tuttavia rientrare nell'ambito di applicazione del Mica. Poi i token non trasferibili (come i punti dei programmi fedelta').

Infine le criptovalute che rientrano gia' nella legislazione vigente in materia di servizi finanziari, come le criptovalute che si qualificano come strumenti finanziari MiFID (ad esempio, contratti derivati, valori mobiliari).

Investendo in queste attivita', si beneficera' delle norme di tutela dei consumatori/investitori applicabili alle attivita' finanziarie tradizionali tokenizzate.

