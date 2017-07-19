Dati
            Notizie Radiocor

            Credito: mutui, +3% a 149mila euro richiesta media in Lombardia I sem.

            Mutui.it, a Milano media a 168mila euro, Cremona a 123mila (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - In Lombardia aumenta l'importo medio richiesto per un mutuo: secondo l'analisi congiunta di Facile.it e Mutui.it, nel corso dei primi sei mesi dell'anno chi ha presentato domanda di finanziamento nella regione ha puntato ad ottenere, in media, 148.637 euro, +3% rispetto allo stesso periodo del 2024.

            Altro dato positivo e' quello legato all'eta' media di chi ha presentato domanda di finanziamento in Lombardia; siamo ancora lontani dai valori rilevati nel 2022, ma si segna un primo leggero calo, segnale che sta crescendo la quota di giovani che si presentano in banca. Da evidenziare anche il peso percentuale delle surroghe, che nei primi sei mesi del 2025 hanno rappresentato quasi un terzo delle richieste presentate in Lombardia (31%). Milano e' la provincia lombarda dove e' stato rilevato l'importo medio piu' alto (168.017 euro).

            Com-Pan

            (RADIOCOR) 30-08-25 13:13:14 (0255)IMM 5 NNNN

              


