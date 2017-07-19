Credito: mutui, +3% a 149mila euro richiesta media in Lombardia I sem. -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - Il capoluogo e' seguito da Como (144.586 euro) e da Monza Brianza, con 144.559 euro. Seguono le province di Varese (137.051 euro), Brescia (136.007 euro), Lecco (135.917 euro) e Bergamo (131.486 euro). Poi Lodi (127.456 euro), Sondrio (125.488 euro), Mantova (124.658 euro) e Cremona (123.621 euro).

Chiude la classifica regionale la provincia di Pavia, dove la cifra media richiesta nel primo semestre dell'anno e' stata pari a 119.877 euro. Dal punto di vista dell'offerta, nel corso del 2025 abbiamo assistito ad un riallineamento delle proposte sul mercato e nonostante gli italiani si orientino prevalentemente verso i tassi fissi, che pero' a causa dell'andamento dell'indice Irs sono lievemente aumentati, oggi i variabili, sulla scia dell'Euribor in calo grazie ai tagli Bce, sono scesi diventando l'offerta attualmente piu' conveniente sul mercato. Dati alla mano, per un mutuo medio da 126mila euro in 25 anni, Ltv al 70%, oggi le migliori offerte disponibili online a tasso fisso partono da un Tan del 2,92%, con una rata mensile di 592 euro, mentre quelli variabili partono da un tasso del 2,33% e una rata di 554 euro.

Com-Pan

(RADIOCOR) 30-08-25 13:16:43 (0258) 5 NNNN