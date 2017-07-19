Costa Teatina: ricorso Wwf Italia a Tar Abruzzo per nascita Parco Nazionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - Il WWF Italia ha deciso di presentare un ricorso al Tar Abruzzo per chiedere che si risolva "un vero e proprio paradosso giuridico" e venga dato seguito alla legge nazionale che prevede l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina, una delle coste piu' suggestive dell'Adriatico, che conserva scorci naturali intatti. WWF Italia, in una nota, ricorda che l'istituzione del Parco Nazionale e' prevista da una legge del 2001 e nel 2015, un Commissario ad acta, nominato dalla Presidenza del Consiglio, ha completato la proposta di perimetrazione e misure di salvaguardia. Da allora sono trascorsi altri dieci anni - si legge - "ma nessuna azione concreta e' stata portata a termine dalle istituzioni competenti e il parco e' rimasto fermo, andando ad arricchire l'elenco dei 'parchi di carta' previsti da una legge, ma mai concretizzati. Nel frattempo, il territorio della costa teatina, privo di un sistema di tutela efficace, e' stato esposto, secondo WWF Italia, "ad interventi edilizi e trasformazioni che ne minacciano l'equilibrio ambientale e paesaggistico, compromettendone anche le grandi potenziali turistiche".

