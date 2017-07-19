Cop30: Onu, risparmio 43 trilioni $ a 2050 con "percorso climatizzazione sostenibile"

Possibile taglio 64% emissioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 nov - In un mondo sempre piu' caldo la domanda di climatizzazione e raffreddamento potrebbe piu' che triplicare entro il 2050, a causa dell'aumento della popolazione, della ricchezza e degli eventi estremi. Tuttavia, un 'percorso di raffreddamento sostenibile' potrebbe ridurre le emissioni del 64% - 2,6 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti - al di sotto dei livelli previsti per il 2050. Inoltre consentirebbe, la tutela di 3 miliardi di persone e un risparmio di 43 trilioni (43mila miliardi) di dollari in costi di elettricita' e infrastrutture. E' quanto emerge da un report pubblicato dalla Unfcc, l'agenzia per il clima dell'Onu, in occasione della Cop20 di Belem (Brasile). In base all'attuale trend le emissioni di gas serra entro il 2050 sono destinate a raddoppiare rispetto ai livelli del 2022, a circa 7,2 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti. Questo, "nonostante gli sforzi per migliorare l'efficienza energetica, ridurre gradualmente i refrigeranti che contribuiscono al riscaldamento climatico e sovraccaricare le reti elettriche durante i picchi di carico". Con un percorso di raffreddamento sostenibile combinato con una rapida decarbonizzazione del settore energetico globale, le emissioni residue legate al raffreddamento potrebbero pero' scendere al 97% al di sotto dei livelli attuali. In termini economici, si potrebbero invece risparmiare 17mila miliardi di dollari in costi energetici e 26mila miliardi di dollari in investimenti nella rete elettrica grazie alla riduzione della domanda di energia elettrica. Il percorso previsto dall'Onu combina strategie di raffreddamento passivo e a basso consumo energetico e ibrido (con ventilatori e condizionatori d'aria), l'adozione di apparecchiature ad alta efficienza energetica e l'accelerazione della graduale eliminazione dei refrigeranti idrofluorocarburi (Hfc).

