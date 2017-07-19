Coop Alleanza 3.0: con EasyCoop PetStore sostiene progetto 'Una cuccia per tutti' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - Nel 2024, grazie alla collezione Peanuts - composta da peluche, accessori e oggetti per animali - sono stati devoluti tramite Una cuccia per tutti 10 centesimi per ogni articolo ritirato nei negozi tra il 5 settembre e il 1 dicembre in favore di 46 strutture tra canili, gattili e centri per la fauna selvatica sostenendo chi ogni giorno si prende cura degli animali abbandonati o feriti. Il contributo complessivo di 51mila euro e' stato distribuito tra le 51 Zone soci dei territori in cui la Cooperativa opera. A luglio 2025 con 'Dona la spesa' rivolta agli animali abbandonati e in difficolta' in oltre 220 punti vendita della Cooperativa, sono state raccolte piu' di 63 tonnellate di merci per gli animali, destinate a piu' di 170 associazioni e realta' locali per aiutare cani e gatti senza famiglia.

Com-Pan

(RADIOCOR) 05-10-25 14:57:38 (0318) 5 NNNN