Consumi elettrici: Confartigianato, in 4 anni +50% nel digitale, +144% data center

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ott - L'esplosione dell'intelligenza artificiale e dell'economia dei dati ha portato in quattro anni a un +50,6% di consumi elettrici per le attivita' legate al digitale e a un +144,6% per servizi informatici e data center. Lo calcola Confartigianato nel rapporto presentato all''Energies and Transition Confartigianato High School' organizzata in collaborazione con i suoi Consorzi energia: Caem, CEnPI, Multienergia.

Nel 2023 i data center italiani, circa 42mila imprese con 131mila addetti, hanno assorbito 509,7 GWh di energia elettrica, registrando un incremento medio annuo del 25,1% nel quadriennio 2019-2023. A livello regionale i consumi elettrici dei data center si concentrano in Lombardia (302,3 GWh pari al 59,3% del totale nazionale), Lazio (66,8 GWh, 13,1% dei consumi nazionali), Emilia-Romagna (32,5 GWh) e Piemonte (29,8 GWh): in queste quattro regioni si addensa l'84,6% dei consumi elettrici dei data center italiani e quasi la totalita' dell'aumento avvenuto negli ultimi anni.

'Non possiamo permetterci che l'innovazione si trasformi in un boomerang. E' necessario pianificare infrastrutture capaci di affrontare questa crescente richiesta di energia, investire in efficienza e promuovere un equilibrio tra sviluppo tecnologico e responsabilita' ambientale' fa rilevare il Presidente di Confartigianato Marco Granelli sottolineando la necessita' di una riflessione urgente sulla sostenibilita' energetica della transizione digitale.

fon

(RADIOCOR) 03-10-25 11:28:24 (0277)ENE 5 NNNN