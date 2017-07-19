Consumi: Confcommercio, Icc +0,6% a novembre, +0,1% su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - Elementi di fragilita' si confermano, anche a novembre, per i consumi, soprattutto per i prodotti piu' maturi. La spesa delle famiglie, misurata nella metrica dell'Icc (Indicatore dei consumi Confcommercio), aumenta, secondo le stime di Confcommercio, di un decimo di punto rispetto a novembre 2024. Se la variazione anno su anno appare marginale, la variazione congiunturale (+0,6% rispetto a ottobre) sembra preludere a una fine d'anno piu' favorevole e sostiene le attese di un 2026 finalmente tonico, secondo Confcommercio. A livello generale permane la tendenza, in atto ormai da alcuni anni, a privilegiare le spese per i beni e servizi legati al tempo libero a svantaggio di quelli piu' tradizionali: la variazione della spesa reale resta in territorio negativo per l'automotive, gli alimentari, i mobili e gli elettrodomestici. Spinte al recupero della domanda potrebbero provenire dalla consapevolezza di un'inflazione sotto controllo: secondo le stime di Confcommercio, a dicembre i prezzi si dovrebbero muovere marginalmente (+0,1%) con un'inflazione che su base annua all'1,1%.

