Consumi: 31,5mld prodotti a marca del distributore nel 2025 (+6,8%)

Per 9 italiani su 10 ammortizzatore contro il caro vita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 gen - I prodotti di marca del distributore raggiungono nel 2025 il fatturato complessivo di 31,5mld, in aumento del 6,8% rispetto all'anno precedente, e confermano il ruolo di ammortizzatore contro il caro vita nel carrello della spesa per le famiglie italiane.

Sono 9 italiani su 10 a fidarsi dei prodotti del proprio punto vendita, con risparmi per 22mld di euro dal 2020 a oggi, circa 150euro l'anno per nucleo familiare. I prodotti marca del distributore sono in crescita anche in termini di volumi, con un +4% rispetto al 2024, soprattutto al sud e nelle isole dove l'incremento e' oltre il doppio rispetto alla media nazionale in termini di valore e circa il triplo per volume. Sono i dati preliminari illustrati oggi a Milano del rapporto TEHA per ADM, Associazione Distribuzione Moderna, che sara' diffuso mercoledi' durante il convegno inaugurale dell'edizione 2026 di MARCA a BolognaFiere.

Un risparmio nel carrello che fa bene anche alle aziende: quelle che hanno lavorato per oltre l'80% nella produzione di prodotti a marca del distributore hanno aumentato mediamente nell'ultimo decennio il proprio fatturato dell'11%. Valore che si attesta al 7% per chi ha un'incidenza di produzione MDD tra il 50% e l'80% e del 5% per chi ha una produzione MDD inferiore al 50%. Anche il valore generato dalle aziende MDD partner e' cresciuto a un tasso annuo doppio, negli ultimi 10 anni, rispetto a quello dell'industria alimentare. Un ruolo che rivendica Mauro Lusetti, presidente di ADM, secondo cui obbiettivo e' "saper intercettare i cambiamenti della societa', rispondendo alla riduzione della capacita' di spesa con un'offerta sempre piu' ampia".

Risultati che generano valore diretto in tutti i territori con le aziende MDD partner distribuite in modo equilibrato: il 32% nel nord est, il 27% a nord ovest, il 24% al sud e isole e solo lievemente meno nel centro Italia. 'La Distribuzione Moderna e' una vera e propria cinghia di trasmissione del valore che si crea dalla filiera produttiva al consumatore finale - dice Valerio de Molli, ceo di The European House - Ambrosetti e TEHA Group -. Nel 2024 il settore ha generato 173mld di euro di fatturato, 28,9mld di valore aggiunto e 454 mila occupati, con oltre 70 mila nuovi posti di lavoro creati negli ultimi dieci anni, attestandosi come nono settore economico per crescita occupazionale nello stesso periodo, piu' di telecomunicazioni, tessile e amministrazione pubblica'.

ami-com

(RADIOCOR) 12-01-26 16:23:10 (0424) 5 NNNN