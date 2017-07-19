Consip: al via nuova gara Servizi applicativi in ottica Cloud per 3,8 mld
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 gen - E' stata pubblicata la nuova gara Consip per i Servizi Applicativi in ottica Cloud che mette a disposizione delle amministrazioni centrali un contratto 'pronto all'uso' del valore complessivo di 3,8 miliardi per sostenere la trasformazione digitale del settore pubblico verso logiche cloud.
L'iniziativa offre la possibilita' di realizzare nuove applicazioni cloud-native e/o di migrare al cloud le applicazioni esistenti, favorendo al contempo l'adozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale. Principali servizi acquistabili: Servizi applicativi: sviluppo applicazioni cloud-native, migrazione al cloud, evoluzione applicazioni esistenti, gestione portafoglio applicativi; servizi accessori: gestione identita' digitale, acquisizione e classificazione dati, e-learning e assistenza virtuale, supporto all'adozione di Intelligenza Artificiale. Il termine di presentazione delle offerte e' fissato per il 10 febbraio.
bab.
