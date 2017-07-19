Consiglio ministri: oggi alle 16, all'odg Dl bollette e Dl maltempo Sud

Sul tavolo anche il nuovo testo unico imposte sui redditi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 feb - Il decreto legge per abbassare i costi delle bollette e' all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato oggi alle 16 a Palazzo Chigi. Il provvedimento e' stato denominato 'Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitivita' delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonche' disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico'. Sul tavolo dell'Esecutivo anche l'annunciato decreto legge per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, compreso di misure per affrontare le conseguenze della frana di Niscemi. All'ordine del giorno anche il decreto legislativo con il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e un altro Dlgs che integra e corregge il decreto che ha istituito l'Autorita' garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'.

fil.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 18-02-26 11:10:32 (0281)ENE,GOV,PA 5 NNNN