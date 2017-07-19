Consap: rafforzata collaborazione a tutela vittime di mafia e reati violenti

Vertici incontrano Commissario Castaldo, ristori da Fondo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - Rafforzare la collaborazione istituzionale a tutela delle vittime di mafia e di reati intenzionali violenti: questo l'obiettivo del primo incontro tra Giuseppe Castaldo, nuovo Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, nominato l'11 dicembre 2025 e Vincenzo Sanasi d'Arpe e Sestino Giacomoni, rispettivamente amministratore delegato e presidente della Consap. L'impegno condiviso, si legge in una nota, e' quello di rafforzare l'efficacia delle attivita' a favore delle vittime, rendendo gli interventi sempre piu' tempestivi, accessibili ed efficaci.

Il Fondo Consap, strumento centrale del sistema pubblico di tutela, assicura l'erogazione di benefici economici e di misure di sostegno a favore delle vittime e dei loro familiari nel rispetto della normativa vigente. Gli interventi includono il ristoro dei danni accertati in sede giudiziaria per i reati di tipo mafioso, indennizzi per i reati intenzionali violenti e specifiche misure di supporto per gli orfani per crimini domestici e le famiglie affidatarie, con particolare attenzione al diritto allo studio e ai percorsi di autonomia.

Bof.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 23-01-26 18:00:54 (0617)GOV,PA 5 NNNN