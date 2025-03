Concorrenza: Mef, avviato confronto Ue su Ddl annuale, tra temi servizi locali -2

Attenzione a segnalazioni Antitrust e Anac su inefficienze (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mar - Riferendosi, in particolare, alla dei servizi pubblici locali, ha osservato: "L'analisi puntuale e le relative proposte di riforma concorrenziale, che sono alla base delle segnalazioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sono state il punto di partenza della riflessione e dell'approfondimento istruttorio in corso tra tutte le amministrazioni interessate, cosi' come i risultati emersi dalle indagini fatte dall'Anac, che ha riscontrato un elevato tasso di inottemperanza all'obbligo di adozione e pubblicazione delle relazioni sul monitoraggio fatto dagli Enti locali". Savino ha quindi assicurato che "si sta lavorando al fine di prevedere misure volte a garantire e assicurare che l'andamento gestionale dei servizi pubblici sia soddisfacente, soprattutto quando i servizi sono affidati a societa' 'in house', nonche' a consentire di adottare le azioni opportune e le iniziative utili a far fronte alle inefficienze che emergono in modo palese dalle attivita' di ricognizione svolte".

