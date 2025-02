Commercio: Confesercenti, consuntivo 2024 da dimenticare e effetto tsunami su negozi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,22 feb-La crisi di natalita' nel commercio e' un fenomeno ormai strutturale: nel 2014 le aperture erano state 43.324 - poco piu' di 118 al giorno - mentre nel 2024 il ritmo giornaliero di iscrizioni si e' ridotto a 63,5. Un crollo diventato via via piu' veloce - rilevano da Confesercenti - a partire dal 2020: se la tendenza di questi ultimi quattro anni proseguisse, gia' nel 2034 le nuove aperture potrebbero scendere a zero. Senza piu' ricambio generazionale, la progressiva scomparsa dei negozi indipendenti dai centri urbani sarebbe inevitabile. A preoccupare, pero', e' anche la dinamica delle cessazioni. Se le iscrizioni diminuiscono, le chiusure di negozi aumentano per il quarto anno di seguito. Nel 2024, ogni giorno hanno abbassato la saracinesca circa 169 attivita', contro le 139 del 2020, l'anno del Covid. Un aumento che porta il rapporto tra chiusure e nuove iscrizioni vicino a 3 a 1 (2,7). In alcune regioni il processo di desertificazione commerciale - cioe' la scomparsa di negozi di vicinato - e' piu' avanzato.

In particolare, nelle Marche con il peggior rapporto tra iscrizioni di nuove imprese e chiusure (1 a 4) tanto che li' il rischio 'aperture zero' e' anticipato al 2031. Seguono, nella classifica negativa, Sicilia (una nuova apertura ogni 3,8 chiusure), Lazio (1 a 3,7), Sardegna (1 a 3,5) e Umbria (1 a 3,2). A pesare, anche l'invecchiamento della popolazione: dal 2014 sono sparite in tutti i settori oltre 153mila attivita' di under35, di cui 66mila proprio nel commercio. Le maggiori difficolta' dei negozi nascono pero' anche da un credito sempre piu' asfittico e da un mercato difficile - spiegano dall'associazione di categoria - sia per la ripresa lenta dei consumi delle famiglie sia per l'aumento della concorrenza, con un panorama crescentemente dominato da grandi gruppi e dai giganti dell'online.

