Clima: Legambiente, nel 2025 376 eventi meteo estremi (+5,9%)

Nord Italia piu' colpito, tra le citta' Genova e Milano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 gen - In Italia anche nel 2025 la crisi climatica lascia il segno, e lo fa in maniera sempre piu' profonda. E' quanto emerge dal bilancio di fine anno tracciato dell'Osservatorio Citta' Clima di Legambiente e realizzato in collaborazione con il gruppo Unipol. Nella Penisola nel 2025, aumentano gli eventi meteo estremi arrivando a quota 376, con +5,9% rispetto al 2024. Il 2025 diventa, cosi', il secondo anno con piu' eventi meteo registrati in Italia, negli ultimi 11 anni, dopo il 2023 (quest'ultimo segnato da 383 eventi meteo estremi).

Allagamenti da piogge intense (139), danni da vento (86) ed esondazioni fluviali (37) sono i principali fenomeni che si sono abbattuti di piu' nel corso dell'anno. Preoccupa anche il forte aumento dei casi legati a temperature record, +94% rispetto allo scorso anno, quello delle frane da piogge intense, +42%, e danni da vento, +28,3 per cento. Gli effetti della crisi climatica si ripercuotono anche sui territori: nel 2025 ad essere il piu' colpito e' stato soprattutto il Nord Italia, seguito da Sud e Centro. Tra le citta', Genova (12 eventi meteo estremi), Milano (7) e Palermo (7). A livello regionale, le regioni ad aver subito gli impatti maggiori degli eventi meteo estremi sono state: Lombardia, con 50 casi, Sicilia, 45, e la Toscana con 41. A livello provinciale, Genova con 16 eventi meteo estremi, seguita dalla provincia di Messina e Torino con 12, Firenze e Treviso con 11, Milano con 10, Como, Lecce, Massa Carrara e Palermo con 9.

