Cinema: Giuli, vera bellezza di Bardot e' difesa valori con determinazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 dic - 'Con Brigitte Bardot scompare non solo una delle piu' grandi protagoniste del cinema mondiale, ma ci lascia anche una straordinaria interprete delle liberta' fondamentali dell'Occidente'. Cosi' in una nota il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in merito alla scomparsa della celebre attrice francese. 'Che Brigitte Bardot sia stata icona di bellezza, ammirata e richiesta in tutto il mondo, e' inconfutabile. Che abbia difeso con determinazione la propria visione di valori culturali, sociali e di impegno civile, merita attenzione e grande rispetto. Vogliamo ricordarla cosi', nella sua vera bellezza', ha aggiunto.

