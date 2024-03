Cina: Xi a Rutte, nessuno puo' fermare nostro progresso tecnologico

Fra i due paesi una diatriba sui controlli olandesi a export (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mar - Il progresso tecnologico della Cina non puo' essere rallentato da nessuna forza esterna. E' quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping durante un incontro con il primo ministro olandese Mark Rutte. Xi ha messo in guardia il suo ospite contro la creazione di "barriere tecnologiche', in seguito alla decisione olandese di imporre controlli sulle esportazioni di attrezzature per la produzione di microchip.

"Erigere in maniera artificiale barriere tecnologiche e interrompere le catene industriali e di forniture porterebbe solo a divisioni e rivalita'', ha detto Xi a Rutte secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale cinese Xinhua.

"Nessuna forza puo' fermare il ritmo dello sviluppo tecnologico e del progresso della Cina', ha aggiunto Xi che si e' contestualmente offerto di importare di piu' dai Paesi Bassi e di intensificare la cooperazione in settori come l'intelligenza artificiale. Rutte e' in visita in Cina con il ministro del Commercio estero del paese, Geoffrey van Leeuwen. Il viaggio arriva dopo un anno in cui i Paesi Bassi hanno deciso, sotto la pressione degli Stati Uniti, di limitare parte dell'esportazione in Cina delle macchine avanzate per la stampa di chip dell'olandese Asml che stima un impatto dei controlli sulle sue esportazioni in Cina di circa il 10-15% delle vendite. Le relazioni tra i Paesi Bassi e la Cina sono state seriamente compromesse dai controlli sulle esportazioni olandesi, per i quali la Cina ha ripetutamente espresso il suo malcontento. Xi ha concluso il suo intervento garantendo che la Cina continuera' a "perseguire un approccio vantaggioso per tutti" e ad aprirsi sempre di piu' ampiamente al mondo "a un livello elevato".

Cop

(RADIOCOR) 27-03-24 15:07:46 (0444) 5 NNNN