Carrefour Italia: nel 2024 export a quota 1,15 miliardi

In Francia quasi il 60% del vino italiano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - Nel 2024 Carrefour Italia ha esportato prodotti italiani per di 1,15 miliardi di euro nei paesi dove il gruppo e' presente. Lo ha reso noto l'azienda nel corso della celebrazione, oggi a Roma, della giornata del made in Italy. 'Tra le categorie in crescita - segnala la nota - spiccano i vini, con un valore pari a circa 70 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto al 2023 e addirittura del 128% rispetto ai 30,7 milioni del 2022'. 'I volumi maggiori - informa l'azienda - si registrano verso la Francia con quasi il 60% delle vendite. In evidenza, tra i vini piu' esportati, quelli frizzanti come prosecco Veneto, Lambrusco dell'Emilia Romagna e spumante del Friuli Venezia Giulia'. 'I prodotti a marchio privato Carrefour - aggiunge la societa' del gruppo francese - hanno registrato un export di 234 milioni di euro, una crescita costante dal periodo pre-Covid, segnando un +45% rispetto al 2018. Cresce anche la popolarita' delle specialita' nazionali consumate in occasione delle ricorrenze: in Francia le referenze delle feste per Natale e Pasqua, come pandoro, panettone, uova di cioccolato e colombe sono sempre piu' apprezzate dai consumatori'.

