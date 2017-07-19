Carburanti: Unem, stacco medio Italia 2025 negativo, andamento virtuoso prezzi

Olanda Paese con prezzi gasolio e benzina piu' alti in Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - Lo stacco ponderato (benzina + gasolio) medio dell'anno 2025 (-2,5 centesimi) mantiene un andamento ampiamente negativo a dimostrazione dell'andamento virtuoso dei prezzi italiani rispetto a quelli medi europei. Lo sottolinea Unem nell'aggiornamento 'I numeri dell'energia'. A dicembre 2025 il prezzo della benzina e' stato in media pari a 1,708 euro/litro, in calo di 4,9 centesimi rispetto ai prezzi di dicembre 2024; il prezzo del gpl e' stato pari a 0,694 euro/litro in calo di 4,4 centesimi rispetto ai prezzi di dicembre 2024; il prezzo del gasolio e' stato in media pari a 1,669 euro/litro in crescita di 1,5 centesimi rispetto ai prezzi di dicembre 2024; quello del gasolio riscaldamento in media e' stato pari a 1,367, in calo (-6,4 centesimi) rispetto ai prezzi di dicembre 2025.

In base ai prezzi di inizio dicembre 2025, l'Olanda risulta essere il paese dell'Unione Europea con il prezzo della benzina e del gasolio motori piu' alto; per il gpl invece e' la Germania il paese con il prezzo piu' alto.

