Camera: Giorgetti a seduta question time su misure banche e fisco in Manovra
In Aula anche Ciriani su vicenda video social Trump (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - I ministri dell'Economia, Giancarlo Giorgetti e dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.
Giorgetti rispondera' a una serie di interrogazioni riguardanti il ripristino, per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, la possibilita' di usufruire dello sconto in fattura in alternativa alle detrazioni fiscali; la tutela delle categorie fragili in relazione al prospettato aumento dei requisiti per il pensionamento; la previsione, anche per il 2026, della rateizzazione del secondo acconto delle imposte sui redditi; l'equita' nel sistema fiscale in relazione agli effetti distorsivi del cosiddetto 'fiscal drag'; i tempi di adozione del decreto interministeriale in materia di produzione del vino dealcolato e relativo regime fiscale; le concessioni demaniali per finalita' di carattere culturale, sociale e sportivo, con particolare riferimento alla determinazione di un importo massimo del canone annuo; le ulteriori iniziative di carattere fiscale volte ad assicurare un equo accesso alla casa, in particolare per le persone giovani e a basso reddito; la tassazione degli extraprofitti bancari; i dati sul beneficio fiscale medio annuo derivante dagli interventi posti in essere dal Governo in favore dei lavoratori dipendenti.
Il ministro dei Rapporti con il Parlamento rispondera' a un'interrogazione, rivolta al ministro della Difesa, sulle recenti affermazioni contenute in un video diffuso tramite i canali social del presidente degli Usa, Donald Trump, sugli intendimenti del Governo italiano in materia di difesa e sicurezza internazionale.
Bof
(RADIOCOR) 22-10-25 09:14:57 (0214)FOOD,GOV,PA,IMM 5 NNNN