Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Calabria: Camera commercio Reggio Calabria presenta 'La Via del Bergamotto' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - 'Abbiamo gia' riaperto i termini per raccogliere le adesioni al progetto da parte di ulteriori produttori e trasformatori di bergamotto - ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana - Per il 2026, la Camera sara' impegnata ad accompagnare le imprese nel miglioramento e nella strutturazione delle esperienze turistiche, per sostenere la vocazione turistica e quella agrumicola del territorio reggino, rafforzando le connessioni tra le due filiere, offrendo al turista la possibilita' di scoprire il Bergamotto non solo come prodotto, ma come racconto identitario di una intera area metropolitana'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 07-02-26 16:51:51 (0376)FOOD,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.