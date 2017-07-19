Calabria: Camera commercio Reggio Calabria presenta 'La Via del Bergamotto' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - 'Abbiamo gia' riaperto i termini per raccogliere le adesioni al progetto da parte di ulteriori produttori e trasformatori di bergamotto - ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana - Per il 2026, la Camera sara' impegnata ad accompagnare le imprese nel miglioramento e nella strutturazione delle esperienze turistiche, per sostenere la vocazione turistica e quella agrumicola del territorio reggino, rafforzando le connessioni tra le due filiere, offrendo al turista la possibilita' di scoprire il Bergamotto non solo come prodotto, ma come racconto identitario di una intera area metropolitana'.

