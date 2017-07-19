Calabria: avviso per rafforzare accoglienza turistica e valorizzare territori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 feb - 'Con Calabria Attrattiva vogliamo essere concretamente al fianco dei Comuni, aiutandoli a migliorare l'accoglienza dei visitatori, a rendere piu' semplice e sostenibile la mobilita' nei territori e a valorizzare cio' che rende unica ogni comunita' con la sua identita', la sua cultura, i suoi paesaggi'. Lo afferma l'assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, commentando il nuovo avviso 'Calabria Attrattiva - Accoglienza, Reti Territoriali e Valorizzazione per i Comuni della Calabria'. 'Il nostro obiettivo - ha proseguito l'Assessore - e' accompagnare gli enti locali in un percorso di crescita che produca benefici reali e duraturi, non solo in termini turistici ma anche di qualita' della vita per i cittadini. Per questo abbiamo messo a disposizione risorse e strumenti chiari, favorendo progetti condivisi e integrati, capaci di rafforzare l'attrattivita' dei territori e raccontare al meglio la Calabria che vogliamo continuare a costruire insieme'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-02-26 13:50:27 (0270)PA 5 NNNN