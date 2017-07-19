Borsa elettrica: commento settimanale al 25 gennaio
Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 147,72 euro/MWh.
Nella settimana n.4 del 2026 (da lunedi' 19 a domenica 25 gennaio) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 147,72 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 5,1 milioni di MWh, con la liquidita' all'82,5%.
I prezzi medi si sono attestati tra 141,19 euro/MWh di Calabria e Sicilia e 149,18 euro/MWh del Centro Nord.
