Boldrocchi: entra nel capitale di BeDimensional, investiti 3 mln
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - Boldrocchi Group entra nel capitale di BeDimensional con un investimento da 3 milioni di euro a supporto del percorso di industrializzazione e scale-up produttivo. L'operazione, realizzata tramite strumenti finanziari partecipativi, vede anche il rafforzamento della partecipazione di Cdp Venture Capital, Eureka! Venture Sgr, Eni Next e Nova Capital.
L'ingresso del gruppo Boldrocchi Group - attivo a livello internazionale nell'ingegneria e nella fornitura di soluzioni per la gestione di aria, calore e ambiente - punta ad accelerare l'adozione industriale dei materiali bidimensionali, estesi cioe' lungo la superficie ma di spessore notevolmente ridotto.
Il percorso di crescita industriale della societa' e' gia' sostenuto da un finanziamento "venture debt" da 20 milioni di euro concesso dalla Banca Europea per gli Investimenti e dall'avvio di Befab, il nuovo impianto produttivo a Genova "dedicato alla produzione su scala industriale di materiali bidimensionali", spiega una nota.
