Bilancio Ue: Bruxelles completa proposta 2028-2034 con contrasto contraffazioni euro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 set - Il programma mercato unico e dogana ha l'obiettivo di ridurre ulteriormente le barriere transfrontaliere e transnazionali con misure di standardizzazione e diminuzione degli oneri amministrativi nei settori doganale, fiscale e antifrode. Il programma coprira' anche lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali europee. Con 6,2 miliardi di euro (il doppio rispetto all'attuale bilancio a lungo termine) combinera' diversi programmi precedentemente indipendenti (programma per il mercato unico, dogane, strumento per le attrezzature di controllo doganale, Fiscalis e programma antifrode dell'Unione).

Il programma giustizia, con una dotazione di quasi 800 milioni di euro, continuera' a sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la formazione giudiziaria e la parita' di accesso alla giustizia per cittadini e imprese. Sosterra' inoltre la digitalizzazione dei sistemi giudiziari e promuovera' ulteriormente l'indipendenza e l'imparzialita' della magistratura.

Il programma Euratom di ricerca e formazione beneficera' di 6,7 miliardi di euro per la sua durata fino al 2032.

Tuttavia, l'importo proposto per l'intero futuro Quadro Finanziario Pluriennale sara' di 9,8 miliardi di euro.

Obiettivo, migliorare la sicurezza nucleare, la protezione e le salvaguardie, la radioprotezione, la gestione dei rifiuti radioattivi, le applicazioni non energetiche della scienza nucleare, come l'assistenza sanitaria. Inoltre manterra' le competenze essenziali di cui il settore nucleare ha bisogno per progredire, contribuira' allo sviluppo dell'energia da fusione in una fonte energetica sostenibile, stimolando lo sviluppo e l'innovazione dell'industria. Oltre la meta' del bilancio rappresenta il contributo a Iter, il progetto di fusione piu' ambizioso al mondo.

Un nuovo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione, con una dotazione di quasi 1 miliardo di euro, unira' l'attuale strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e il programma di disattivazione. Il programma Ignalina proseguira' nel prossimo bilancio Ue per assistere la Lituania nell'attuazione della disattivazione della centrale nucleare (di Ignalina, appunto).

Il sostegno ai tredici paesi e territori d'oltremare, tra cui la Groenlandia, continuera' a essere coperto da uno strumento separato e rafforzato nell'ambito del prossimo bilancio con una dotazione di quasi 1 miliardo di euro.

Infine, il programma Pericle V proseguira' per promuovere la lotta alla contraffazione dell'euro. Obiettivo, contribuire a prevenire e contrastare la contraffazione e le frodi ad essa correlate, adattandosi al contempo a minacce nuove e in evoluzione. La Commissione ritiene che il programma terra' conto di possibili sviluppi, come potenziali nuove e in evoluzione minacce al futuro euro digitale, e potenziali minacce poste dall'intelligenza artificiale e dalle opportunita' di indagine offerte dall'intelligenza artificiale. A tal fine, sosterra' e integrera' le misure adottate dalle autorita' nazionali e dell'Unione competenti, come la formazione tecnica e gli scambi di personale, nonche' gli sforzi per sviluppare tra gli Stati membri e con la Commissione una stretta e regolare cooperazione e lo scambio di buone pratiche.

Con l'adozione di oggi, Bruxelles completa la proposta per il prossimo bilancio a lungo termine per il 2028-2034, pari a quasi 2.000 miliardi di euro a prezzi correnti (pari all'1,26% del reddito nazionale lordo Ue in media tra il 2028 e il 2034). Il futuro bilancio sara' discusso dagli Stati membri in sede di Consiglio, che delibera all'unanimita', con l'approvazione del Parlamento europeo.

