Berco: intesa al Mimit, ritirati i 247 licenziamenti, stop a procedure unilaterali

Urso, ora rilancio industriale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - Ritiro della procedura di licenziamento collettivo per i 247 lavoratori del sito produttivo di Copparo, in provincia di Ferrara, con l'impegno da parte della proprieta' a non avviare nuove azioni unilaterali nei prossimi quattro anni e a intraprendere, insieme a tutte le parti coinvolte, un percorso di consolidamento industriale per Berco in Italia.

Questi, spiega una nota Mimit, i pilastri dell'accordo quadro sottoscritto oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy tra i vertici aziendali di Berco e le organizzazioni sindacali.

'Un risultato importante, frutto di un lavoro di squadra che ci permette ora di aprire la strada al rilancio industriale', ha dichiarato il Ministro Urso. 'Continueremo a lavorare insieme per trasformare anche questa crisi in opportunita' di sviluppo e, quindi, per il consolidamento industriale di Berco in Italia', ha aggiunto Urso, ringraziando 'il Prefetto di Ferrara e le Regioni Emilia-Romagna e Veneto, oltre alle parti interessate, per il fondamentale contributo reso nell'ambito della vertenza'.

