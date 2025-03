Beko: sindacati, risposte aziende non esaurienti, restano 1.300 esuberi

Prossimo incontro fissato per il 2 aprile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - 'Beko non ha dato le risposte che chiedevamo su alcuni punti dirimenti per poter pensare di arrivare ad un accordo'. Cosi' i sindacati Fim, Fiom, Uilm e Uglm in una nota congiunta dopo l'incontro al Mimit di oggi, dal quale che e' emerso che gli esuberi restano quasi 1.300. 'Sui piani industriali, alcune delucidazioni sono state date e alcuni impegni sono stati presi sui nuovi prodotti da assegnare a Cassinetta, Comunanza, Melano, nonche' sulle nuove attivita' di Carinaro, ma chiediamo un immediato confronto di dettaglio in ciascun stabilimento che chiarisca articolazione e ricadute degli investimenti e delle missioni produttive', continuano, sottolineando che 'al contempo nelle funzioni di staff e di ricerca la riduzione degli esuberi e' insoddisfacente, passando da 678 a 500, di cui circa 270 in Lombardia, 210 a Fabriano e 20 sparsi negli altri siti'. Nel complesso, continuano i sindacati, 'restano in Italia ben 1.284 esuberi, di cui 312 a Cassinetta, 64 a Melano, 80 a Comunanza, 40 a Carinaro e 288 a Siena, sito per cui e' prevista la fine della produzione a fine anno e per cui ancora non c'e' una soluzione alternativa'. Di fronte a questa situazione, 'non abbiamo ricevuto una risposta accettabile nemmeno sugli incentivi all'esodo, assai inferiori a quelli pattuiti in passato, ne' sugli ammortizzatori sociali, che noi chiediamo conservativi con meccanismi di rotazione e in ogni caso tali da escludere davvero i licenziamenti'. Prima del prossimo incontro al Mimit fissato per il 2 aprile pomeriggio, i sindacati concludono di aver 'chiesto al Governo di coinvolgere le Regioni Lombardia e Marche per tentare di scongiurare la chiusura dei centri ricerca. In ogni caso per poter davvero ipotizzare una intesa occorre risolvere i nodi decisivi della trattativa, a incominciare dalla acquisizione del sito di Siena da parte del pubblico'.

